Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Я русский» певцу Shaman
Роспатент отказал певцу Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский». Как сообщает «РИА Новости», решение принято в конце августа и касается обеих заявок исполнителя.
Shaman подал документы в октябре 2024 г. – он хотел использовать название своей песни для выпуска алкогольной продукции, парфюмерии и косметики. В марте 2025 г. Роспатент предоставил артисту шесть месяцев для подачи пояснений, однако итогом стала выдача отказа.
Сам Дронов 5 марта объяснял, что инициировал процесс ради защиты названия хита от предпринимателей и недоброжелателей, которые могли использовать его в коммерческих целях. В марте он заявлял, что отказ в регистрации «гарантирует, что название не достанется никому».
«Я надеюсь, что скандал, раздутый СМИ осенью, сделает свое дело, и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова «Я русский», – писал Shaman.
28 августа стало известно, что песни Shaman будут изучать в школах. Его композиция «Моя Россия» вошла в подготовленный Минпросвещения список.