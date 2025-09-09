Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Я русский» певцу Shaman

Сам Дронов 5 марта объяснял, что инициировал процесс ради защиты названия хита от предпринимателей и недоброжелателей, которые могли использовать его в коммерческих целях. В марте он заявлял, что отказ в регистрации «гарантирует, что название не достанется никому».