Песни Shaman и Газманова будут изучать в школах

Помимо Shaman и Газманова, в перечне есть песни «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов), а также «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова.