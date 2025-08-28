Песни Shaman и Газманова будут изучать в школах
Минпросвещения подготовило список композиций, рекомендованных для изучения в рамках школьного предмета «Музыка», сообщило ведомство. В перечень вошли песни «Моя Россия» Ярослава Дронова (Shaman), «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова.
В списке фигурирует 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. При этом Минпросвещения подчеркнуло, что школы самостоятельно решают, использовать ли рекомендованные произведения в учебном процессе.
Помимо Shaman и Газманова, в перечне есть песни «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов), а также «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова.
По инициативе Минпросвещения в школах в преддверии Дня космонавтики и праздника 8 марта вместо традиционных звонков звучали фрагменты из песен. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, проект познакомил учеников с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами.