Главная / Общество /

Путин поздравил российских мужчин с Днем отца

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. Обращение главы государства также посвящено участникам и гостям торжественного мероприятия, связанного со всероссийским праздником, передает сайт Кремля.

Президент отметил, что у всех народов России глава семьи «испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом», и важно, чтобы и сейчас мужчины стремились соответствовать этому высокому званию.  

Фото.

Когда сын за отца отвечает: самые известные династии России

Общество / Фото

В большинстве стран День отца празднуют каждое третье воскресенье июня, в России же – осенью, в третье воскресенье октября. Праздник утвержден по указу Путина от 4 октября 2021 г. «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». При этом в ряде регионов РФ отмечать День чествования отцов начали раньше – с 2002 г. в Череповце, с 2003 г. – в Новосибирске, с 2006 г. – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях.

