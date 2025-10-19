Путин поздравил российских мужчин с Днем отца
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. Обращение главы государства также посвящено участникам и гостям торжественного мероприятия, связанного со всероссийским праздником, передает сайт Кремля.
Президент отметил, что у всех народов России глава семьи «испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом», и важно, чтобы и сейчас мужчины стремились соответствовать этому высокому званию.
В большинстве стран День отца празднуют каждое третье воскресенье июня, в России же – осенью, в третье воскресенье октября. Праздник утвержден по указу Путина от 4 октября 2021 г. «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». При этом в ряде регионов РФ отмечать День чествования отцов начали раньше – с 2002 г. в Череповце, с 2003 г. – в Новосибирске, с 2006 г. – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях.