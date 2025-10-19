Украденную корону императрицы Евгении обнаружили рядом с Лувром
Одна из украденных драгоценностей найдена возле Лувра, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.
По предварительным данным, это корона императрицы Евгении, супруга Наполеона III. Драгоценность оказалась сломана.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Газета сообщила, что ограбление прошло за семь минут. Трое преступников проникли в здание со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Ущерб от преступления еще предстоит оценить.
Посетителей музея эвакуировали, и Лувр закрыли на весь день. В настоящий момент набережная вдоль музея оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Парижская прокуратура объявила о начале расследования по факту организованной кражи и преступного сговора с целью совершения преступления.