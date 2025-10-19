Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Украденную корону императрицы Евгении обнаружили рядом с Лувром

Ведомости

Одна из украденных драгоценностей найдена возле Лувра, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По предварительным данным, это корона императрицы Евгении, супруга Наполеона III. Драгоценность оказалась сломана.

Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Газета сообщила, что ограбление прошло за семь минут. Трое преступников проникли в здание со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Ущерб от преступления еще предстоит оценить.

Посетителей музея эвакуировали, и Лувр закрыли на весь день. В настоящий момент набережная вдоль музея оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Парижская прокуратура объявила о начале расследования по факту организованной кражи и преступного сговора с целью совершения преступления. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её