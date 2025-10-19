Украденную корону императрицы Евгении обнаружили рядом с Лувром

Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Газета сообщила, что ограбление прошло за семь минут. Трое преступников проникли в здание со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Ущерб от преступления еще предстоит оценить.