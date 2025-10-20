Шойгу: Донбасс и Новороссию нужно называть историческими регионами России

«Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», – отметил Шойгу, отвечая на вопрос о значении Донбасса и Новороссии для Русского географического общества (цитата по ТАСС).