Шойгу: Донбасс и Новороссию нужно называть историческими регионами России
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области должны называться не «новыми», а историческими регионами России. Об этом заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
«Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», – отметил Шойгу, отвечая на вопрос о значении Донбасса и Новороссии для Русского географического общества (цитата по ТАСС).
30 июня президент Владимир Путин заявлял, что к 2030 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. Для этого, по его словам, предстоит заново построить или реконструировать объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, развивать дорожную и коммунальную инфраструктуру, а также создавать новые рабочие места с достойной оплатой.
Глава государства подчеркивал, что программа социально-экономического развития этих территорий включает около 300 мероприятий и по всем направлениям уже ведется планомерная работа.