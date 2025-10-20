Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Шойгу: Донбасс и Новороссию нужно называть историческими регионами России

Ведомости

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области должны называться не «новыми», а историческими регионами России. Об этом заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», – отметил Шойгу, отвечая на вопрос о значении Донбасса и Новороссии для Русского географического общества (цитата по ТАСС).

30 июня президент Владимир Путин заявлял, что к 2030 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. Для этого, по его словам, предстоит заново построить или реконструировать объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, развивать дорожную и коммунальную инфраструктуру, а также создавать новые рабочие места с достойной оплатой.

Глава государства подчеркивал, что программа социально-экономического развития этих территорий включает около 300 мероприятий и по всем направлениям уже ведется планомерная работа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её