Зарплата основного владельца шахты «Листвяжной» составляла больше 4 млн рублей

В марте 2025 г. Центральный райсуд Кемерова приговорил Федяева к 3,5 года условно, Алексеева – к 5 годам и 3 месяцам колонии, Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), однако своей вины не признали.