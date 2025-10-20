Зарплата основного владельца шахты «Листвяжной» составляла больше 4 млн рублей
Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в аварии 2021 г., ежемесячно получал свыше 4 млн руб. заработной платы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.
В документах указано, что оклад Федяева на посту директора по перспективному развитию составлял 937 100 руб., надбавка – 555 000 руб., надбавка за безопасный труд – 20%, премия – 100%. С учетом всех выплат и районного коэффициента месячный доход достигал 4,1 млн руб.
Для сравнения, зарплата бывшего гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева составляла 3,5 млн руб., а экс-технического директора Антона Якутова – около 1,5 млн руб.
В марте 2025 г. Центральный райсуд Кемерова приговорил Федяева к 3,5 года условно, Алексеева – к 5 годам и 3 месяцам колонии, Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), однако своей вины не признали.
Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 г. в Кемеровской области. В результате взрыва метана погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. В момент аварии под землей находились 285 человек, большинство удалось эвакуировать.
28 мая 2024 г. суд приговорил главного инженера шахты Анатолия Лобанова к четырем годам колонии по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 5 ст. 274.1 УК РФ).