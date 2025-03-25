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Собственник шахты «Листвяжная» получил 3,5 года условно

Ведомости

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по делу о взрыве на шахте «Листвяжная», в результате которого в ноябре 2021 г. погиб 51 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

Собственник шахты и председатель совета директоров компании «СДС-уголь» Михаил Федяев получил 3,5 года условно. Его признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшем тяжкие последствия). Ему также запрещено заниматься управленческой деятельностью в компаниях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в течение 1,5 г.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались генеральный директор «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов. Оба получили реальные сроки: 5 лет 3 месяца и 5 лет колонии общего режима соответственно.

Следствие установило, что руководство шахты знало о регулярных превышениях предельно допустимой концентрации метана, но не принимало мер для устранения нарушений. Пренебрежение требованиями безопасности привело к трагедии. Взрыв на «Листвяжной» стал одной из крупнейших катастроф в угольной отрасли за последние годы. Среди жертв – 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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