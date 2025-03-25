Собственник шахты «Листвяжная» получил 3,5 года условно
Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по делу о взрыве на шахте «Листвяжная», в результате которого в ноябре 2021 г. погиб 51 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.
Собственник шахты и председатель совета директоров компании «СДС-уголь» Михаил Федяев получил 3,5 года условно. Его признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшем тяжкие последствия). Ему также запрещено заниматься управленческой деятельностью в компаниях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в течение 1,5 г.
Вместе с ним на скамье подсудимых оказались генеральный директор «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов. Оба получили реальные сроки: 5 лет 3 месяца и 5 лет колонии общего режима соответственно.
Следствие установило, что руководство шахты знало о регулярных превышениях предельно допустимой концентрации метана, но не принимало мер для устранения нарушений. Пренебрежение требованиями безопасности привело к трагедии. Взрыв на «Листвяжной» стал одной из крупнейших катастроф в угольной отрасли за последние годы. Среди жертв – 51 человек, включая пятерых горноспасателей.