Экс-помощница Байдена назвала Москву красивым городом с добрыми людьми

22 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Рид российского гражданства. Она до этого сообщала, что эмигрировала в Россию в 2023 г., опасаясь преследования в США после того, как публично обвинила Байдена в домогательствах в период его работы сенатором в 1992–1993 гг. Байден отверг обвинения, а Рид назвала свое пребывание в России «политическим убежищем».