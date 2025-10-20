Газета
Главная / Общество /

Экс-помощница Байдена назвала Москву красивым городом с добрыми людьми

Ведомости

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид заявила, что живет в Москве и считает российскую столицу красивым и доброжелательным городом. Об этом она рассказала в интервью «РИА Новости».

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», – отметила Рид.

По ее словам, работа в RT стала для нее позитивным опытом. Рид сказала, что здесь она никогда не подвергается цензуре и может следовать любопытству и истине.

22 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Рид российского гражданства. Она до этого сообщала, что эмигрировала в Россию в 2023 г., опасаясь преследования в США после того, как публично обвинила Байдена в домогательствах в период его работы сенатором в 1992–1993 гг. Байден отверг обвинения, а Рид назвала свое пребывание в России «политическим убежищем».

