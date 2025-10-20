Володин предложил сделать детский отдых круглогодичным

Володин предложил сделать детский отдых круглогодичнымЭтому мешает отсутствие отопления и необходимой инфраструктуры в лагерях
Детский отдых в России необходимо организовать в круглогодичном формате, чтобы охватить периоды осенних, зимних и весенних каникул. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, с приближением осенних каникул вновь встает вопрос об организации детского отдыха, однако большинство лагерей по-прежнему рассчитаны только на летний сезон.
Володин подчеркнул, что отсутствие отопления и необходимой инфраструктуры делает использование лагерей в холодное время года невозможным. Хотя это крайне важно для здоровья детей. Родители смогли бы уделить время своим делам, понимая, что ребенок находится под присмотром, отдыхая и развиваясь.
Спикер нижней палаты парламента также рассказал, что вместе с единомышленниками из Технологического колледжа – лицея-интерната «Феникс» был создан детский лагерь «Дугино-Феникс» на 120 мест, рассчитанный на круглогодичную работу. Этим летом там отдохнули 720 детей из разных регионов, включая Москву и Подмосковье. Осенью лагерь примет новую смену.
22 мая Володин подчеркивал необходимость сделать детский отдых доступным. Он отмечал, что основными проблемами остаются высокая стоимость путевок, нехватка мест и изношенность материальной базы лагерей.