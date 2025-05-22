Володин подчеркнул необходимость сделать летний детский отдых доступным
Госдума повторно обратится к правительству, чтобы решить ряд вопросов, касающихся доступности, безопасности и качества детского оздоровительного отдыха в лагерях, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Как отметил Володин, наиболее распространенными проблемами, которые назвали граждане, стали «дороговизна путевок и трудности при их приобретении, нехватка мест, изношенность материальной базы лагерей». 61% опрошенных посчитали этот отдых недоступным. Планируется получить необходимые решения от правительства к 1 июня.
Володин заявил, что в октябре 2024 г. уже было принято постановление, согласно которому правительство должно было обратить внимание на ряд вопросов по теме детского отдыха в лагерях. Из 20 рекомендаций исполнено восемь, еще восемь находятся на реализации.