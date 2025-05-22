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Володин подчеркнул необходимость сделать летний детский отдых доступным

Ведомости

Госдума повторно обратится к правительству, чтобы решить ряд вопросов, касающихся доступности, безопасности и качества детского оздоровительного отдыха в лагерях, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Как отметил Володин, наиболее распространенными проблемами, которые назвали граждане, стали «дороговизна путевок и трудности при их приобретении, нехватка мест, изношенность материальной базы лагерей». 61% опрошенных посчитали этот отдых недоступным. Планируется получить необходимые решения от правительства к 1 июня.

Володин заявил, что в октябре 2024 г. уже было принято постановление, согласно которому правительство должно было обратить внимание на ряд вопросов по теме детского отдыха в лагерях. Из 20 рекомендаций исполнено восемь, еще восемь находятся на реализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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