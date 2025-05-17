Володин запустил опрос о доступности отдыха в детских лагерях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил россиянам оценить доступность отдыха в детских оздоровительных лагерях. Опрос об этом он запустил в своем Telegram-канале.
По данным на 9:00 мск проголосовали около 14 000 человек. 23% респондентов считают, что такой отдых доступен, 63% участников опроса выбрали вариант «не доступен», а 14% подписчиков Володина ответили «все равно».
Спикер Госдумы в марте сообщил, что в детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Подрастающему поколению, как пояснил Володин, исходя из программы, будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, также внимание планируется уделить «формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия».