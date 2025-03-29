Володин рассказал о вступающих в силу с 1 апреля законах

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее сообщил ТАСС, что решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Мера коснется тех, кто в силу различных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Пятый закон ограничит выдачу рискованных ипотечных и автокредитов. ЦБ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты – предельную долю необеспеченного кредитования в общем объеме кредитов и займов. Мера позволит сдерживать рост закредитованности граждан, следует из опубликованных Володиным материалов.