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Володин рассказал о вступающих в силу с 1 апреля законах

Ведомости

В апреле в России вступают в силу пять законов, в том числе в сфере миграционной политики и по борьбе с телефонными мошенниками, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

1 апреля начнет действовать закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. В декабре 2024 г. документ подписал президент России Владимир Путин. Для детей при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории РФ, а также уровня владения русским языком, напомнил Володин. 14 марта Министерство просвещения РФ утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание языка.

В апреле также вступает в силу закон, направленный против телефонных мошенников. Инициатива предполагает, что теперь на одного человека может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Кроме того, граждане смогут проверить через «Госуслуги» число оформленных на себя сим-карт.

Еще один закон касается работы лагерей. Там начнет действовать единая программа воспитательной работы, которую работники учреждений смогут использовать при составлении планов, рассказал спикер Госдумы.

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее сообщил ТАСС, что решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Мера коснется тех, кто в силу различных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Пятый закон ограничит выдачу рискованных ипотечных и автокредитов. ЦБ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты – предельную долю необеспеченного кредитования в общем объеме кредитов и займов. Мера позволит сдерживать рост закредитованности граждан, следует из опубликованных Володиным материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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