Володин рассказал о вступающих в силу с 1 апреля законах
В апреле в России вступают в силу пять законов, в том числе в сфере миграционной политики и по борьбе с телефонными мошенниками, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
1 апреля начнет действовать закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. В декабре 2024 г. документ подписал президент России Владимир Путин. Для детей при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории РФ, а также уровня владения русским языком, напомнил Володин. 14 марта Министерство просвещения РФ утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание языка.
В апреле также вступает в силу закон, направленный против телефонных мошенников. Инициатива предполагает, что теперь на одного человека может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Кроме того, граждане смогут проверить через «Госуслуги» число оформленных на себя сим-карт.
Еще один закон касается работы лагерей. Там начнет действовать единая программа воспитательной работы, которую работники учреждений смогут использовать при составлении планов, рассказал спикер Госдумы.
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее сообщил ТАСС, что решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Мера коснется тех, кто в силу различных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Пятый закон ограничит выдачу рискованных ипотечных и автокредитов. ЦБ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты – предельную долю необеспеченного кредитования в общем объеме кредитов и займов. Мера позволит сдерживать рост закредитованности граждан, следует из опубликованных Володиным материалов.