ФСБ задержала готовившего теракт в одной из администраций Ставропольского края
Сотрудники ФСБ России задержали приверженца радикальных взглядов, который планировал совершить теракт в администрации Георгиевска Ставропольского края. Осуществить задуманное он не успел, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
Житель Георгиевска 2000 г. р., по данным ФСБ, добровольно вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации и общался с куратором в мессенджере Telegram, выполняя его задания. Он провел разведку на месте запланированного теракта, а затем приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следователи возбудили в отношении преступника уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
16 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что международный терроризм остается главной угрозой безопасности для стран Содружества независимых государств (СНГ). По его словам, крупные террористические организации считают приоритетными целями для дальнейшей экспансии именно страны этого объединения.