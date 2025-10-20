ФСБ задержала готовившего теракт в одной из администраций Ставропольского края

Житель Георгиевска 2000 г. р., по данным ФСБ, добровольно вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации и общался с куратором в мессенджере Telegram, выполняя его задания. Он провел разведку на месте запланированного теракта, а затем приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.