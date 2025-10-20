СК завершил расследование по делу о подготовке убийства Симоньян
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о подготовке убийства главного редактора телеканала Russia Today и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Преступники согласились на убийство за денежное вознаграждение в $50 000, собрав информацию о ее местонахождении и передвижениях.
Следователи предъявили участникам и организатору «National Socialism/White Power
Самому Балашову и еще одному фигуранту инкриминировали покушение на приобретение огнестрельного оружия и приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Преступникам грозит пожизненное заключение.
СК установил, что Балашов создал в Москве ячейку террористической организации в апреле 2022 г. Ее участники совершили 6 нападений на иностранных граждан и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом они публиковали видеозаписи своих преступлений в интернете.
Попытку подготовить покушение на журналистку Ксению Собчак и Симоньян сотрудники ФСБ России предотвратили летом 2023 г. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88». У них нашли оружие и средства слежки. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и должны были получить по 1,5 млн руб. за каждое убийство. 11 октября 2025 г. в дело о покушении добавили статью о возбуждении ненависти и вражды.