СК завершил расследование по делу о подготовке убийства Симоньян

Попытку подготовить покушение на журналистку Ксению Собчак и Симоньян сотрудники ФСБ России предотвратили летом 2023 г. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88». У них нашли оружие и средства слежки. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и должны были получить по 1,5 млн руб. за каждое убийство. 11 октября 2025 г. в дело о покушении добавили статью о возбуждении ненависти и вражды.