Суд продлил арест экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

Позже ему предъявили новое обвинение в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ). Проходящий по этому делу бизнесмен Фомин признал вину, Бородин согласился сотрудничать со следствием.