Суд продлил арест экс-замминистра обороны Тимуру Иванову
Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову по делу о взятках еще на три месяца, передает ТАСС.
Он пробудет в СИЗО до 26 января 2026 г.
Позже суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия о продлении ареста в отношении бизнесмена Александра Фомина и предпринимателя Сергея Бородина.
В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Позже ему предъявили новое обвинение в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ). Проходящий по этому делу бизнесмен Фомин признал вину, Бородин согласился сотрудничать со следствием.