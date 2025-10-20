Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

Ведомости

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову по делу о взятках еще на три месяца, передает ТАСС.

Он пробудет в СИЗО до 26 января 2026 г.

Позже суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия о продлении ареста в отношении бизнесмена Александра Фомина и предпринимателя Сергея Бородина.

Чем известен экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов

Общество

В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Позже ему предъявили новое обвинение в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ). Проходящий по этому делу бизнесмен Фомин признал вину, Бородин согласился сотрудничать со следствием.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте