В Петербурге суд утвердил приговор по делу об убийстве Талькова
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Валерию Шляфману, признанному виновным в убийстве музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Апелляцию подала сторона защиты, настаивавшая на отмене решения суда первой инстанции. Представитель потерпевшей стороны и прокурор просили оставить приговор без изменений, что суд и сделал.
В апреле Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил Шляфмана к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в убийстве Талькова и покушении на представителя певицы Азизы – Игоря Малахова.
Согласно материалам дела, 6 октября 1991 г. во Дворце спорта «Юбилейный» между Шляфманом и Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений артистов. Шляфман выстрелил в оппонента, однако тот увернулся. В итоге пуля попала в Талькова, который скончался от полученного ранения.
Шляфман, который с 1992 г. живет в Израиле, вину не признал.
Тальков – советский музыкант, композитор, поэт и актер, основатель группы «Спасательный круг». Он стал известен благодаря песням с социально-политической тематикой: «Россия», «Бывший подъесаул», «Я вернусь» и «Чистые пруды».