В Петербурге суд утвердил приговор по делу об убийстве Талькова

Согласно материалам дела, 6 октября 1991 г. во Дворце спорта «Юбилейный» между Шляфманом и Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений артистов. Шляфман выстрелил в оппонента, однако тот увернулся. В итоге пуля попала в Талькова, который скончался от полученного ранения.