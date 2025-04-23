Суд приговорил убийцу Игоря Талькова к 13 годам колонии

Суд приговорил убийцу Игоря Талькова к 13 годам колонииПризнанный виновным бывший концертный директор Валерий Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле
Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно приговорил бывшего концертного директора Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Ранее в апреле в ходе прений гособвинение настаивало на 14 годах колонии строгого режима.
Убийство 34-летнего Талькова случилось 6 октября 1991 г. во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В суде установлено, что у Шляфмана произошел конфликт с представителем одного из артистов Игорем Малаховым из-за очередности выступления певцов на концерте. Шляфман попытался его застрелить. Но в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.
Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Шляфмана – он еще в 1992 г. скрылся в Израиле. В январе 2022 г. Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение о его аресте.
Согласно приговору, Шляфман должен провести 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Игорь Тальков – советский музыкант, композитор, поэт и актер – был основателем и лидером группы «Спасательный круг». Стал известен благодаря своим песням, часто затрагивавшим острые социальные и политические темы. К 1989 г. им было написано более двухсот песен. Наиболее известен композициями «Чистые пруды», «Россия», «Бывший подъесаул», «Я вернусь», «Моя любовь». Также снялся в фильмах «Царь Иван Грозный» и «За последней чертой».