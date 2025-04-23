Суд приговорил убийцу Игоря Талькова к 13 годам колонии

Игорь Тальков – советский музыкант, композитор, поэт и актер – был основателем и лидером группы «Спасательный круг». Стал известен благодаря своим песням, часто затрагивавшим острые социальные и политические темы. К 1989 г. им было написано более двухсот песен. Наиболее известен композициями «Чистые пруды», «Россия», «Бывший подъесаул», «Я вернусь», «Моя любовь». Также снялся в фильмах «Царь Иван Грозный» и «За последней чертой».