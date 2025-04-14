Прокурор запросил 14 лет колонии обвиняемому в убийстве Игоря Талькова

Тальков был убит 6 октября 1991 г. в Санкт-Петербурге во время концерта. В 1992 г. Шляфмана заочно привлекли к ответственности за убийство по неосторожности, тогда он скрывался в Израиле. В 2021 г. после возобновления дела следователи на основе собранных доказательств установили, что бывший концертный директор певца причастен к совершению умышленного преступления.