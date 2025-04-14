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Прокурор запросил 14 лет колонии обвиняемому в убийстве Игоря Талькова

Речь идет о бывшем концертном директоре артиста Валерии Шляфмане
Екатерина Щербинина
Фотохроника ТАСС
Фотохроника ТАСС

Прокуратура просит Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорить бывшего концертного директора Валерия Шляфмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Гособвинение настаивает, что Шляфман должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Защита просила его оправдать.

Тальков был убит 6 октября 1991 г. в Санкт-Петербурге во время концерта. В 1992 г. Шляфмана заочно привлекли к ответственности за убийство по неосторожности, тогда он скрывался в Израиле. В 2021 г. после возобновления дела следователи на основе собранных доказательств установили, что бывший концертный директор певца причастен к совершению умышленного преступления.

СК установил, что в день гибели Талькова возник конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова смертельно ранил Талькова.

В июне 2024 г. Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства. Шляфману было предъявлено обвинение в убийстве и покушении, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

Игорь Тальков – советский российский певец, композитор, поэт и актер. Родился 4 ноября 1956 г. в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Стал известен благодаря своим песням, часто затрагивающим острые социальные и политические темы. Наиболее известен композициями «Чистые пруды», «Понарошку», «Россия», «Бывший подполковник». Он также снялся в нескольких фильмах, включая картину «Адъютант его превосходительства».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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