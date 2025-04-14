Прокурор запросил 14 лет колонии обвиняемому в убийстве Игоря Талькова

Прокурор запросил 14 лет колонии обвиняемому в убийстве Игоря ТальковаРечь идет о бывшем концертном директоре артиста Валерии Шляфмане
Прокуратура просит Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорить бывшего концертного директора Валерия Шляфмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Гособвинение настаивает, что Шляфман должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Защита просила его оправдать.
Тальков был убит 6 октября 1991 г. в Санкт-Петербурге во время концерта. В 1992 г. Шляфмана заочно привлекли к ответственности за убийство по неосторожности, тогда он скрывался в Израиле. В 2021 г. после возобновления дела следователи на основе собранных доказательств установили, что бывший концертный директор певца причастен к совершению умышленного преступления.
СК установил, что в день гибели Талькова возник конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова смертельно ранил Талькова.
В июне 2024 г. Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства. Шляфману было предъявлено обвинение в убийстве и покушении, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).
Игорь Тальков – советский российский певец, композитор, поэт и актер. Родился 4 ноября 1956 г. в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Стал известен благодаря своим песням, часто затрагивающим острые социальные и политические темы. Наиболее известен композициями «Чистые пруды», «Понарошку», «Россия», «Бывший подполковник». Он также снялся в нескольких фильмах, включая картину «Адъютант его превосходительства».