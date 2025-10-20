В ГД внесли проект о снижении планки ответственности за диверсии до 14 лет

Документ предлагает жестче наказывать за вовлечение в терроризм и диверсии детей, вплоть до пожизненного заключения. В частности, для диверсионных преступлений предполагается ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе снижение возрастной планки до 14 лет. По словам Пискарева, инициативы уже поддержаны Верховным судом и правительством России.