Госдума может ввести пожизненное наказание за привлечение детей к диверсиям

По данным МВД, секретные чаты, закрытые каналы с вакансиями и боты-вербовщики в Telegram стали основными каналами вербовки детей и подростков в преступную деятельность. Такую же информацию о Telegram и WhatsApp, а также социальных сетях сообщали в ФСБ России. В ведомстве отметили, что эти каналы используются для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. По словам представителей ФСБ, Киев пользуется доверчивостью российских пользователей и принуждает их совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.