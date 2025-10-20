Газета
Главная / Общество /

Госдума может ввести пожизненное наказание за привлечение детей к диверсиям

Ведомости

Госдума планирует введение наказания в виде пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних граждан в диверсии, сообщила вице-спикер Ирина Яровая.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – сказала она (цитата по ТАСС).

Соответствующий законопроект о противодействии диверсиям уже внесен в Госдуму депутатами во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным 20 октября. Кроме того, в нем зафиксирована отмена сроков давности для диверсионных преступлений.

По данным МВД, секретные чаты, закрытые каналы с вакансиями и боты-вербовщики в Telegram стали основными каналами вербовки детей и подростков в преступную деятельность. Такую же информацию о Telegram и WhatsApp, а также социальных сетях сообщали в ФСБ России. В ведомстве отметили, что эти каналы используются для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. По словам представителей ФСБ, Киев пользуется доверчивостью российских пользователей и принуждает их совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

