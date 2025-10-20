Газета
Общество

Симоньян начала курс химиотерапии

Ведомости

Главный редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян начала курс химиотерапии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. 

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», – говорится в сообщении.

Симоньян поблагодарила всех, кто желает ей добра, а сама пожелала добра тем, кто глумится над ней и ее семьей.

8 сентября Симоньян сообщала, что у нее обнаружили тяжелое заболевание. Позже она уточнила, что проходит лечение от рака. Она говорила, что в ближайшее время зрители увидят ее в парике.

26 сентября стало известно о смерти ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян говорила, что у режиссера были серьезные проблемы с сердцем. В январе он перенес клиническую смерть и с того момента находился в коме.

