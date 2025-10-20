Полиция в Москве задержала пятерых человек за легализацию 3000 мигрантов
Полиция перекрыла канал незаконной миграции в России, созданный должностными лицами кадрового агентства и строительной организации. Они незаконно легализовали более 3000 иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным «РИА Новости», преступная схема реализовывалась в Москве. Задержаны пять участников преступной группы, включая трех предполагаемых организаторов, их сообщников и иностранца, выполнявшего функции номинального директора.
Фигуранты фиктивно трудоустраивали мигрантов в подконтрольных фирмах-однодневках, зарегистрированных на подставное лицо по поддельным документам. Фактически иностранные граждане были заняты в строительной организации.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). При обысках были изъяты трудовые договоры, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника и средства связи. Двое фигурантов арестованы, трое находятся под домашним арестом.
13 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в отношении незаконно пребывающих в России мигрантов действует режим высылки, подразумевающий значительное расширение мер контроля и ограничение отдельных прав. 10 сентября истек срок пребывания в России иностранцев, находящихся в реестре контролируемых лиц – базе данных о мигрантах, незаконно пребывающих в РФ. По данным МВД, на 1 сентября в реестре находились 770 000 мигрантов. Из них треть – женщины и дети, уточнял спикер Госдумы.