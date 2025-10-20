Полиция в Москве задержала пятерых человек за легализацию 3000 мигрантов

13 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в отношении незаконно пребывающих в России мигрантов действует режим высылки, подразумевающий значительное расширение мер контроля и ограничение отдельных прав. 10 сентября истек срок пребывания в России иностранцев, находящихся в реестре контролируемых лиц – базе данных о мигрантах, незаконно пребывающих в РФ. По данным МВД, на 1 сентября в реестре находились 770 000 мигрантов. Из них треть – женщины и дети, уточнял спикер Госдумы.