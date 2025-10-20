СК возбудил дело после нападения с ножом на росгвардейца в Москве

28 августа был арестован мужчина, бросивший на Щелковском шоссе в Москве две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник», а потом напавший с ножом на полицейских. Правоохранители обезвредили и задержали его. Мужчине было предъявлено обвинение по ст. 317 УК. Он сознался в преступлении.