СК возбудил дело после нападения с ножом на росгвардейца в Москве
В Москве молодой человек напал с ножом на сотрудника Росгвардии. Правоохранитель госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК) России.
Согласно данным следствия, инцидент произошел в Краснопахорском районе Новой Москвы 19 октября. Сотрудник Росгвардии остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. При проверке документов фигурант несколько раз ударил правоохранителя ножом и скрылся.
Дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Следователи установили личность злоумышленника.
ТАСС со ссылкой на столичное управление Росгвардии пишет, что один из участников нападения был задержан – точное количество нападавших не уточняется.
28 августа был арестован мужчина, бросивший на Щелковском шоссе в Москве две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник», а потом напавший с ножом на полицейских. Правоохранители обезвредили и задержали его. Мужчине было предъявлено обвинение по ст. 317 УК. Он сознался в преступлении.