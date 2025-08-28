Суд заключил под стражу мужчину за посягательство на жизнь сотрудника полиции

Позднее ТАСС сообщил, что обвиняемый состоял в экстремистских чатах и вел переписки с экстремистами. При задержании у фигуранта не было документов и он говорил на иностранном языке. При этом следствие установило, что мужчина – уроженец Саратова и имеет российское гражданство. Прежде он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.