Суд заключил под стражу мужчину за посягательство на жизнь сотрудника полиции
Суд учел позицию прокуратуры Восточного административного округа и заключил под стражу мужчину, посягнувшего на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ранее судимому мужчине 1999 г. р. предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Обвиняемый сознался в преступлении.
По данным следствия, 27 августа в районе автозаправочной станции на Щелковском шоссе в Москве фигурант кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». После инцидента на место прибыли сотрудники полиции, и мужчина напал на них с ножом. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали его.
Позднее ТАСС сообщил, что обвиняемый состоял в экстремистских чатах и вел переписки с экстремистами. При задержании у фигуранта не было документов и он говорил на иностранном языке. При этом следствие установило, что мужчина – уроженец Саратова и имеет российское гражданство. Прежде он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.