В Москве задержан мигрант, бросивший «коктейль Молотова» в машину полицейских

По данным следствия, в районе автозаправочной станции на Щелковском шоссе в Москве подозреваемый кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». После инцидента на место прибыли сотрудники полиции и мужчина напал на них с ножом.