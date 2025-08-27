В Москве задержан мигрант, бросивший «коктейль Молотова» в машину полицейских
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении иностранца 1999 года рождения, напавшего на сотрудников полиции с ножом. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в районе автозаправочной станции на Щелковском шоссе в Москве подозреваемый кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». После инцидента на место прибыли сотрудники полиции и мужчина напал на них с ножом.
Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали его. По данным СК, в ближайшее время его доставят в подразделение столичного ведомства. Там следователи приступят к его допросу.
В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщили, что ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате нападения погибли три человека, двое их которых – полицейские.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 317, ст. 166 (угон без цели хищения), ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия). 12 мая суд заключил под стражу одного из обвиняемых.