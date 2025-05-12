Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале
Суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Махачкале. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Дагестану.
Нападавшему предъявлены обвинения по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия). Ему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в столице Дагестана. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате стрельбы погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая троих гражданских.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, ст. 166 УК РФ и ст. 226 УК РФ. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все причастные понесут суровое наказание. Власти республики приняли решение выплатить семьям погибших сотрудников полиции по 1 млн руб. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, окажут помощь в размере до 500 000 руб.