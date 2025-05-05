Глава Дагестана Меликов раскрыл детали нападения на полицейских в Махачкале

5 мая неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане. В результате погибли три человека, двое их которых были полицейскими. Еще пять человек ранены, включая трех гражданских. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).