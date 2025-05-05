Глава Дагестана Меликов раскрыл детали нападения на полицейских в Махачкале

Глава Дагестана Меликов раскрыл детали нападения на полицейских в МахачкалеПреступников было двое, они ликвидированы
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, как проходило нападение на полицейских в Махачкале.
Само нападение он назвал «подлым»: полицейских атаковали со спины. По информации губернатора, нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы. Как сообщило МВД по Республике Дагестан, нападавших было двое. Первоначально сообщалось о четырех преступниках.
«К сожалению, двое полицейских погибли. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и сделаем все, чтобы вас поддержать», – написал глава республики у себя в Telegram-канале.
Пострадавшим среди гражданского сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, они получают интенсивную терапию в больницах Махачкалы. Их жизням ничего не угрожает. «Нелюди выбрали для своего грязного плана оживленное место, поэтому есть трое пострадавших и среди гражданских» – написал глава региона.
Меликов заверил, что каждый причастный к нападению понесет суровое наказание.
Губернатор выразил уверенность, что Дагестан пройдет это «испытание на единство» достойно. Он отметил, что был тронут тем, как рядовые дагестанцы поддерживали сотрудников полиции.
«В этом наша сила. В единстве, в братстве, в желании растить детей в мирной и процветающей республике. <...> Мы с этим испытанием справимся так же, как всегда, – Вместе», – заключил Меликов.
5 мая неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане. В результате погибли три человека, двое их которых были полицейскими. Еще пять человек ранены, включая трех гражданских. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).