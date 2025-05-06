Участник нападения на полицейских в Дагестане признал вину
Один из участников нападения на сотрудников ДПС в Махачкале (Дагестан), который сейчас находится в больнице, признал вину и подробно рассказал обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ по региону.
Ему предъявлены обвинения по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия). Нападавшему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате нападения погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая троих гражданских.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что все причастные к нападению понесут суровое наказание. Он заявил, что власти республики приняли решение выплатить семьям погибших сотрудников полиции по 1 млн руб. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, окажут помощь в размере до 500 000 руб.