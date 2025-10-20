Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуарам
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву с предложением ужесточить регулирование курьерского транспорта. В частности, речь о введении запрета на езду по тротуару из-за участившихся случаев наездов на пешеходов, включая детей, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
В своем письме Фадеев отмечает, что основную опасность на тротуарах представляют электровелосипеды, чьи скоростные и весовые характеристики приближены к мотоциклетным. Глава СПЧ предложил пересмотреть терминологию в ПДД: сохранить термин «велосипед» только для транспортных средств с мускульным приводом, а средства с мотором и сиденьем классифицировать как мопеды или мотоциклы.
Ключевое предложение – полностью запретить движение такого транспорта по тротуарам, пешеходным и велопешеходным зонам. Для управления им потребуются водительское удостоверение категории «М» или «А» и государственные регистрационные знаки. Это позволит контролировать соблюдение ПДД с помощью дорожных камер.
Исключение предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Предлагаемые изменения должны быть подкреплены нормами административной ответственности за управление мопедами без прав и без регистрации.