Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуарам

В своем письме Фадеев отмечает, что основную опасность на тротуарах представляют электровелосипеды, чьи скоростные и весовые характеристики приближены к мотоциклетным. Глава СПЧ предложил пересмотреть терминологию в ПДД: сохранить термин «велосипед» только для транспортных средств с мускульным приводом, а средства с мотором и сиденьем классифицировать как мопеды или мотоциклы.