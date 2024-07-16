Почему в России не любят людей на электросамокатах

Почему в России не любят людей на электросамокатахС нарушителями борются все активнее, но общественное мнение требует запретов
После принятия в первом чтении резонансного законопроекта о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения при использовании самокатов и велосипедов спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») решил провести публичный опрос в своем Telegram-канале на предмет отношения подписчиков к электросамокатам.
Поправки в КоАП были внесены в Госдуму группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом 17 апреля. Обсуждение законопроекта оказалось ярким и эмоциональным: депутаты рассуждали, как самокаты доводят до могилы и почему в прокате нет лошадей и осликов («Ведомости» рассказывали об этом 10 июля). Несмотря на это, в итоге поправки были приняты в тот же день в первом чтении.
Люди требуют запрета
Свой опрос Володин опубликовал 16 июля. «В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» – написал председатель Думы в своем канале. К 14.00 в опросе приняли участие более 200 000 человек, при этом 60% голосовавших высказались за запрет, около 30% голосовали против запрета, а порядка 10% были индифферентны к проблеме.
Ближе к 18.00 ситуация изменилась. Доля тех, кто голосовал за запрет, снизилась до 55%, а тех, кто голосовал против запрета, выросла до 40%. Общее количество голосовавших достигло 325 000 человек.
В тот же день «Интерфакс» опубликовал данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, согласно которым запретить езду на электросамокатах на всей территории российской столицы хотел бы 41% москвичей. Против введения ограничений высказались 26% респондентов. Чаще всех за такой запрет выступают жители столицы в возрасте от 45 лет (53%) и женщины (47%).
Бизнес защищает доходы
Объем рынка услуг аренды электросамокатов (кикшеринга) в России вырастет к 2025 г. втрое к результату 2022 г. и достигнет 39,5 млрд руб., писали «Ведомости» в феврале 2023 г. со ссылкой на данные исследования рынка, проведенного отраслевым порталом о городских сервисах «Трушеринг». Крупнейшими игроками на рынке являются Whoosh (доля в общем парке электросамокатов – 45,1%), МТС Urent («Юрент», 32,55%) и «Яндекс» (17,01%). Их совокупная доля рынка в денежном выражении выросла в 2023 г. до 96,4%. Весь объем российского рынка кикшеринга составил 22,3 млрд руб., превысив показатели 2022 г. на 67,5%. В 2023 г. сервисами аренды электросамокатов в России воспользовался 21 млн человек (+35,5%).
Растет и рынок частных устройств. Например, суммарная выручка маркетплейса «Озон» в этом сегменте выросла приблизительно в 2 раза – с 1,1 млрд руб. в 2022 г. до 2 млрд руб. в 2023 г.
Негатив связан в первую очередь с тем, что электросамокаты – достаточно новый вид транспорта и некоторые города еще морально не готовы к нему, объясняет представитель МТС Urent. Этот транспорт используется аудиторией различного возраста – курьерами для доставки и другими категориями горожан, поэтому очевидно, что он востребован и удобен, а значит, нужно адаптировать для него города, а не говорить о запретах, утверждает он.
«Кроме того, негатив вызывают единичные пользователи, которые управляют самокатами небезопасно и ездят с нарушениями правил, – с такими сервисы активно работают и борются», – рассказывает представитель компании.
Кикшеринг повторяет путь каршеринга, считает издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. «С 2015 г., когда каршеринг начал активно развиваться, индустрия испытывала постоянное давление со стороны СМИ: наркотики, аварии, опасная езда и прочий криминал. Федеральные СМИ формировали негативный образ услуги у граждан, граждане паниковали перед лицом нового и неизведанного, а популисты набирали на этом политические очки. Со временем услуга перестала быть новой, все успокоились», – рассуждает он.
Отрасль движется в сторону ужесточения контроля и нулевой терпимости к нарушениям, подчеркивает директор по коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик. Нарушения утверждаются в офертах сервисов и законах, дальше идет этап контроля соблюдения правил – неминуемости наказания, отмечает она. Эту функцию выполняют сами операторы, инспекторы ГАИ, специалисты транспортных департаментов в каждом городе, поясняет Камойлик: «В том числе мы обрабатываем информацию о нарушениях с городских камер в нескольких городах». «Вместе с ГАИ мы регулярно проводим рейды по борьбе с нарушениями на СИМ (средствах индивидуальной мобильности. – «Ведомости»). Разного рода инциденты и нарушения (штрафы) за этот период не превышают 1,5% в общем объеме поездок», – утверждает представитель Whoosh.
С помощью сервиса и МТС ID «Юрент» уже заблокировал более 4000 аккаунтов несовершеннолетних пользователей, рассказал представитель сервиса. «Мы считаем, что повышение штрафов, в том числе для частных владельцев самокатов, которое принято сейчас Госдумой в первом чтении, будет способствовать снижению количества нарушений ПДД и это позволит снизить негатив и запрещать самокаты не придется», – выразил надежду он.
Помимо того, вместе операторы кикшеринга кратно увеличили наказания за нарушения ПДД, вплоть до 100 000 руб. за езду в нетрезвом виде, рассказал представитель «Юрента». С начала сезона сервис выписал порядка 150 000 штрафов во всех городах присутствия, рассказал он.
Представитель «Яндекса» от комментариев отказался.
Эксперты говорят о рисках
«Мы наблюдаем довольно интересную ситуацию, когда из общественного явления электросамокаты становятся уже явлением политического характера, – отмечает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. – В большей степени это, безусловно, связано с тем, что это тот вид транспорта, который появился внезапно. Микромобильность возникла внезапно, стала очень популярна как ответ на большой запрос общества. Это то транспортное средство, которое в ежеминутном формате на виду у очень большого количества людей».
Вопрос касается не только электросамокатов, но и всех остальных СИМ – сигвеев, моноколес и проч., говорит научный руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. На мировом уровне подход к их позиционированию в городском пространстве очень разный, отмечает эксперт. Например, в Швеции и Великобритании СИМ считают средствами развлечения и ограничивают их движение территориями парков, стадионов или частного сектора. Они отталкиваются от того, что ДТП с электросамокатом на полосе движения транспорта может с большой долей вероятности привести к летальному исходу для того, кто ехал на СИМ, поясняет Блинкин. Если человек использует СИМ на тротуаре, то столкновение с пешеходом может повлечь схожие последствия для последнего, отмечает эксперт.
Есть, по словам Блинкина, и противоположная позиция – это госрегулирование этих средств передвижения: присвоение номерных знаков, установление правил взаимодействия с другими участниками движения. Но тут надо вспомнить, что формирование свода ПДД, которыми пользуются сейчас, велось десятилетиями, а значит, и процесс администрирования эксплуатации СИМ не будет быстрым, подчеркивает эксперт.
«К чему придет общественность в этом вопросе, пока неясно. С одной стороны, СИМ удобны как способ передвижения по городу для молодежи, это нельзя отрицать. С другой – статистика ДТП со смертельным исходом говорит о некоторых сигналах тревоги в этом отношении», – говорит Блинкин.
В 2023 г. количество ДТП с СИМ по России выросло в 3,3 раза до 3100, рассказывал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Число раненых в таких инцидентах увеличилось в 3,26 раза до 3177 человек, погибло 43 человека (в 2022 г. – 19). В январе – мае 2024 г. в Москве произошло 436 аварий с СИМ против 175 ДТП за такой же период прошлого года, приводил статистику «МК». За пять месяцев этого года в подобных ДТП 460 человек получили ранения (годом ранее – 184), трое погибли (год назад – один).
При этом размер парка кикшеринговых сервисов в России в минувшем году суммарно вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 г. до 332 400 самокатов, следует из данных годового исследования рынка «Трушеринга». Количество поездок за 2023 г. выросло в 2 раза до 211,7 млн.
Какие наказания введут для велосипедистов и самокатчиков
В КоАПе появится несколько новых статей. За превышение скорости – штрафы от 500 до 5000 руб., за причинение легкого вреда здоровью – от 2000 до 5000 руб., средней тяжести – от 10 000 до 15 000 руб. За отказ остановиться по требованию полицейского – от 500 до 800 руб. За отказ от медосвидетельствования и за управление средством в состоянии алкогольного опьянения – от 20 000 до 30 000 руб. За нарушение ПДД – от 1000 до 3500 руб. За нарушение требований к перевозке пассажиров – от 2000 до 3000 руб. За оставление места ДТП – от 4000 до 5000 руб. Штрафовать нарушителей будут сотрудники полиции.