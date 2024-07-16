Почему в России не любят людей на электросамокатах

Вопрос касается не только электросамокатов, но и всех остальных СИМ – сигвеев, моноколес и проч., говорит научный руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. На мировом уровне подход к их позиционированию в городском пространстве очень разный, отмечает эксперт. Например, в Швеции и Великобритании СИМ считают средствами развлечения и ограничивают их движение территориями парков, стадионов или частного сектора. Они отталкиваются от того, что ДТП с электросамокатом на полосе движения транспорта может с большой долей вероятности привести к летальному исходу для того, кто ехал на СИМ, поясняет Блинкин. Если человек использует СИМ на тротуаре, то столкновение с пешеходом может повлечь схожие последствия для последнего, отмечает эксперт.