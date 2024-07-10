«Почему у нас нет в прокате осликов и лошадей»

Затем с содокладом выступила депутат Госдумы от Москвы Ирина Белых («Единая Россия»), которая заявила, что этот законопроект – «реалии времени». По ее мнению, самым важным после принятия закона будет то, как его реализовывать. Второй фактор в ее исполнении оказался загадочным: «Вторая часть, она касается непосредственно кодекса, как внесения в него изменений по тому штрафу, который вносится, как он соответствует тем, которые есть, предусмотрены за это». Она отметила, что если в 2020 г. было 331 ДТП с участием самокатов и велосипедов, то с января по сентябрь 2023 г. – 2647. Правда, Белых отметила, что непонятно, как будет измеряться скорость движения, поскольку не на всех самокатах и велосипедах есть приборы для измерения скорости. Кроме того, у этих средств передвижения нет номеров, заметила депутат.