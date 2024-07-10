«Почему у нас нет в прокате осликов и лошадей»Депутаты приняли законопроект о штрафах за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов
Госдума 10 июля приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие штрафы за нарушение правил дорожного движения при использовании самокатов и велосипедов. Поправки в КоАП были внесены в Госдуму группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом 17 апреля. Принятие законопроекта сопровождалось ярким обсуждением, в котором депутаты рассуждали, как самокаты доводят до могилы и почему в прокате нет лошадей.
Представлял в Госдуме законопроект сенатор Артем Шейкин, который кратко перечислил, за что будет вводиться административная ответственность. В КоАПе появятся несколько новых статей. За превышение скорости штрафы будут от 500 до 5000 руб. За причинение легкого вреда здоровью – от 2000 до 5000 руб., средней тяжести – от 10 000 до 15 000 руб. За отказ остановиться, чего может потребовать полицейский, – от 500 до 800 руб. За отказ от медосвидетельствования и за управление средством в состоянии алкогольного опьянения – от 20 000 до 30 000 руб. За нарушение ПДД – от 1000 до 3500 руб. За нарушение требований к перевозке пассажиров – от 2000 до 3000 руб. За оставление места ДТП – от 4000 до 5000 руб. Штрафовать нарушителей будут сотрудники полиции.
Затем с содокладом выступила депутат Госдумы от Москвы Ирина Белых («Единая Россия»), которая заявила, что этот законопроект – «реалии времени». По ее мнению, самым важным после принятия закона будет то, как его реализовывать. Второй фактор в ее исполнении оказался загадочным: «Вторая часть, она касается непосредственно кодекса, как внесения в него изменений по тому штрафу, который вносится, как он соответствует тем, которые есть, предусмотрены за это». Она отметила, что если в 2020 г. было 331 ДТП с участием самокатов и велосипедов, то с января по сентябрь 2023 г. – 2647. Правда, Белых отметила, что непонятно, как будет измеряться скорость движения, поскольку не на всех самокатах и велосипедах есть приборы для измерения скорости. Кроме того, у этих средств передвижения нет номеров, заметила депутат.
После выступления Шейкина и Белых началось бурное депутатское обсуждение законопроекта, которое продлилось около часа. Депутат Максим Иванов («Единая Россия») спросил, будут ли конфисковывать самокаты у злостных нарушителей: «Потому что у нас сейчас на спецоперации очень востребованными оказались электросамокаты. Мы можем их конфисковывать и отправлять в зону проведения специальной военной операции». Шейкин назвал инициативу «небессмысленной»: «Опыт уже такой есть, когда конфискованные вещи передаются в зону СВО».
Депутат Алексей Куринный (КПРФ) предложил подключить правительство, поскольку в ПДД надо вносить изменения: «Потому что куча противоречий и законопроект очень сырой». Он привел в пример, что за отказ от медосвидетельствования штраф 30 000 руб., а за оставление места ДТП – всего 5000 руб. Белых заявила, что планируется работа с МВД, Минюстом: «Давайте работать вместе». Депутат Айдар Метшин («Единая Россия») также уточнил про соразмерность штрафов. «Именно поэтому мы и говорили, что нужно будет прорабатывать каждые проектируемые нормы для того, чтобы не оказалось правовых пробелов, которые позволят уже на выходе законопроекта знать, как его нарушать», – вновь загадочно сформулировала Белых о том, как можно будет закон нарушать.
Александр Спиридонов («Единая Россия») согласился, что по законопроекту много вопросов – по фиксации скорости, номерам, «а как тогда быть с частными самокатами». Присоединился к нему и депутат Дмитрий Певцов («Новые люди»): «Я живу в Москве, и я понимаю, что основная беда от самокатов прокатных. Что касается велосипедов, то это в основном развозчики еды. Частников гораздо меньше на велосипедах, и они ездят совершенно по-другому». Певцов предложил на время запретить самокаты: «Может, просто пока на время, пока еще люди гибнут и травмируются, запретить прокатные самокаты в больших городах и спокойненько поработать с законом?»
Вопрос о запрете самокатов подняла и Оксана Дмитриева (вне фракций) – чтобы регионы или муниципалитеты сами принимали решения о запрете. Белых начала рассказывать про ПДД для самокатов, а затем сказала: «По поводу того, чтобы запретить знак в конкретном месте можно, а здесь нельзя, с этим к нам правительство не выходило». Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) заметил, что возраст привлечения к административной ответственности 16 лет, а подростки «летают на самокатах», в том числе и в алкогольном опьянении. Сенатор Шейкин согласился, что на самокатах в основном катается молодежь, используя банковские карты родителей. «Запретить совсем – где, когда, как? Нет. Мы с вами для чего вводили самокаты, и велосипеды, и дорожки? Мы разгружали улицы, это тоже было», – воскликнула Белых, отвергнув предложение запретить самокаты.
«Вот как это практически все будет выглядеть? Я имею в виду, чтобы человека, ну, нарушителя, оштрафовать, полицейскому нужно его как минимум остановить, а как максимум – догнать», – поинтересовался Евгений Марченко (вне фракции). Будут ли велосипедные патрули или полицейские будут бегать за самокатами, или полицейским дадут электросамокаты, чтобы гоняться за нарушителями, продолжил депутат. Потом он предложил запретить велосипедистам и самокатчикам ездить по тротуарам и «переместить» их на стадионы и в парки. Белых снова начала про сложности с администрированием. «Идеальный вариант по этому законопроекту, если этот велосипедист или самокатчик едет с недозволенной скоростью или не в том виде, в котором нужно, прямо мимо машины ДПС, другого случая пока не видно, непонятно», – отметила она.
Последний вопрос задал депутат Александр Аксененко («Справедливая Россия»), уточнивший о привлечении к ответственности собственников велосипедов и самокатов и обязательное снабжение средств индивидуальной мобильности регистрационными знаками. Белых предложила «в одну такую большую кучу не сваливать». «Вот сейчас давайте сосредоточимся, Штирлиц знал, запоминается первое и последнее слово», – заявила она, предложив акцентировать внимание на «качественном законопроекте».
Несколько депутатов записалось на выступления. Олег Валенчук («Единая Россия») заявил, что «мы с вами выпустили джинна из бутылки», а депутаты как законодатели могут запретить самокаты и велосипеды – ведь «есть раненные люди». «Это точно так же, как ружья, да? Нас, мужчин, допустим, ну любим мы красивые ружья, любим охоту, но если мы разрешим гулять с этими ружьями по улицам и постреливать в воздух, ну сами понимаете, до чего мы дойдем», – воскликнул Валенчук, назвав самокаты и велосипеды «очень серьезной угрозой».
Антон Ткачев («Новые люди») сообщил, что фракция поддержит законопроект, и предложил направить собранные за нарушения штрафы на развитие инфраструктуры для самокатов. «Вот коллеги говорили о том, что как сотрудник полиции будет условно догонять самокатчика? Бежать за ним? Ну, наверное, вряд ли. Это будет смотреться даже со стороны не очень правильно по отношению к сотруднику», – сказал Ткачев, предложив создать специализированную полицию в МВД.
Ярослав Нилов говорил о том, что у ЛДПР уже был законопроект с «универсальным составом» – штраф за нарушение ПДД водителем средства индивидуальной мобильности 5000 руб. По мнению Нилова, когда Дума выйдет на решение, уже «лето пройдет» и тема станет на какое-то время не актуальной. Он предложил проверить мощность самокатов, поскольку считает, что у многих она превышена. Также, по его мнению, нужно дать полномочия туристической полиции по регулированию ситуации с самокатами, а общественные организации могли бы проводить рейды. «Давайте и в этой части социальную рекламу усилим, покажем, что, нарушая правила дорожного движения, ты можешь оказаться в могиле. Покажите молодого студента, который безбашенно гоняется по улицам, по тротуарам, кого-то сбивает, уголовное дело, в тюрьме или вообще вот в сырой могиле», – заявил Нилов.
«Уважаемые коллеги, почему у нас нет в прокате осликов и лошадей, – начал свое выступление Певцов. – Они требуют мышечной энергии этих самих животных. Почему у нас нет проката самокатов без электромоторов? Потому что никто их не будет брать в прокат, правильно, никто не будет, не станет их брать. Всё дело в скорости». Певцов вспомнил времена, когда не было средств индивидуальной мобильности, потом «появились велосипеды на мышечной тяге, на педалях, потом появились электровелосипеды». И он поблагодарил комитет, который поднял этот вопрос: «Это великое дело. <…> Просто низкий вам поклон». Он предложил ограничить скорость самокатов 10 км/ч. Певцов вспомнил про актрису «Ленкома», на которую «наехал самокатчик вот такой проклятый», и ей пришлось год восстанавливаться. Он еще раз подчеркнул, что самое большое зло – это прокатные самокаты: «Я считаю, что, в принципе, по-хорошему вообще прокатные самокаты надо бы отменить, как это сделано мэром Парижа, и это правильно».
За законопроект проголосовали 348 депутатов, 1 человек (Олег Валенчук) воздержался.