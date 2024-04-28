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С начала сезона в Москве оштрафовали более 15 000 самокатчиков

Ведомости

Порядка 15 000 штрафов получили пользователи самокатов с начала сезона, сообщает департамент транспорта Москвы.

Еще 7 000 аккаунтов были заблокированы, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка – за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД», – говорится в сообщении.

Гоставтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) видят дорожную ситуацию онлайн по камерам ежедневно. Наиболее частыми нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу и парковка в неположенном месте.

14 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компании, предоставляющие услуги проката, должны нести ответственность за ДТП с участием электросамокатов.

Володин заметил, что с открытием сезона проката электросамокатов в Госдуму стали поступать многочисленные обращения с жалобами «на лихачей». Нарушители правил дорожного движения (ПДД) значительно превышают скорость, ездят по двое, иногда – в нетрезвом виде.

Володин напомнил, что с 1 марта 2023 г. действуют ПДД для средств индивидуальной мобильности, однако «ответственности за их нарушение нет». По его словам, в регионах попросили внести соответствующие изменения в КоАП, «чтобы на улицах стало безопаснее». В настоящее время у компаний, которые предоставляют услуги проката, есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им нужно сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД и не было жертв.

6 апреля ТАСС сообщил, что в России может появиться обязательный государственный реестр, куда будут включаться электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Концепция соответствующего законопроекта обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ.

Нововведения предполагают создание реестра для обеспечения контроля за соблюдением ПДД водителями электросамокатов, а также в целях «дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учета и управления движением СИМ». Учитывать будут все средства индивидуальной мобильности, кроме подпадающих под понятие «товар». В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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