С начала сезона в Москве оштрафовали более 15 000 самокатчиков
Порядка 15 000 штрафов получили пользователи самокатов с начала сезона, сообщает департамент транспорта Москвы.
Еще 7 000 аккаунтов были заблокированы, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка – за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД», – говорится в сообщении.
Гоставтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) видят дорожную ситуацию онлайн по камерам ежедневно. Наиболее частыми нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу и парковка в неположенном месте.
14 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компании, предоставляющие услуги проката, должны нести ответственность за ДТП с участием электросамокатов.
Володин заметил, что с открытием сезона проката электросамокатов в Госдуму стали поступать многочисленные обращения с жалобами «на лихачей». Нарушители правил дорожного движения (ПДД) значительно превышают скорость, ездят по двое, иногда – в нетрезвом виде.
Володин напомнил, что с 1 марта 2023 г. действуют ПДД для средств индивидуальной мобильности, однако «ответственности за их нарушение нет». По его словам, в регионах попросили внести соответствующие изменения в КоАП, «чтобы на улицах стало безопаснее». В настоящее время у компаний, которые предоставляют услуги проката, есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им нужно сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД и не было жертв.
6 апреля ТАСС сообщил, что в России может появиться обязательный государственный реестр, куда будут включаться электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Концепция соответствующего законопроекта обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ.
Нововведения предполагают создание реестра для обеспечения контроля за соблюдением ПДД водителями электросамокатов, а также в целях «дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учета и управления движением СИМ». Учитывать будут все средства индивидуальной мобильности, кроме подпадающих под понятие «товар». В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 г.