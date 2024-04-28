С начала сезона в Москве оштрафовали более 15 000 самокатчиков

Володин напомнил, что с 1 марта 2023 г. действуют ПДД для средств индивидуальной мобильности, однако «ответственности за их нарушение нет». По его словам, в регионах попросили внести соответствующие изменения в КоАП, «чтобы на улицах стало безопаснее». В настоящее время у компаний, которые предоставляют услуги проката, есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им нужно сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД и не было жертв.