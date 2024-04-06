Электросамокаты предложили включать в обязательный госреестр для учета

В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 г. С этого времени владельцы электросамокатов должны будут поставить СИМ на учет через оператора реестра на портале госуслуг. Сделать это необходимо в течение 10 дней после приобретения прав на самокат. В реестре, как предполагает законопроект, будут указаны сведения о самом средстве, в том числе марка и модель, идентификационный номер, год выпуска, а также данные о владельце электросамоката: имя, дата и место рождения, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес прописки или места пребывания. После постановки на учет СИМ будет присваиваться учетный номер.