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Электросамокаты предложили включать в обязательный госреестр для учета

Ведомости

В России может появиться обязательный государственный реестр, куда будут включаться электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Концепция соответствующего законопроекта обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Нововведения предполагают создание реестра для обеспечения контроля за соблюдением ПДД водителями электросамокатов, а также в целях «дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учета и управления движением СИМ». Учитывать будут все средства индивидуальной мобильности, кроме подпадающих под понятие «товар», следует из проекта.

В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 г. С этого времени владельцы электросамокатов должны будут поставить СИМ на учет через оператора реестра на портале госуслуг. Сделать это необходимо в течение 10 дней после приобретения прав на самокат. В реестре, как предполагает законопроект, будут указаны сведения о самом средстве, в том числе марка и модель, идентификационный номер, год выпуска, а также данные о владельце электросамоката: имя, дата и место рождения, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес прописки или места пребывания. После постановки на учет СИМ будет присваиваться учетный номер.

Уникальный номер, как уточняет ТАСС, будет размещаться непосредственно на транспортном средстве, он будет из себя представлять наклейку с QR-кодом. Законопроектом также предлагается оснащать электросамокаты средствами радиочастотной идентификации (чипами). Владельцы самоката, как предполагается, будут самостоятельно размещать наклейку с QR-кодом, а учетный номер и радиочастотную метку гражданам будут отправляться по почте, говорится в пояснительной записке.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства ранее получили в России статус средства индивидуальной мобильности. Правительство России утвердило соответствующие изменения в ПДД. В частности, сообщалось, что движение СИМ теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками.

Перемещаться на таких устройствах можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 кг, разрешается использовать тротуары, при этом приоритет на них отдается пешеходам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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