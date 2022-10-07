Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности

Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильностиИзменения в правилах затронут прежде всего их частных владельцев
Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров и сигвеев, которые теперь получили особый статус средства индивидуальной мобильности. Их максимальная скорость ограничивается 25 км/час. До сегодняшнего дня человек на электросамокате считался пешеходом.
«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», – сообщается на сайте правительства.
На таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг, подчеркнули в правительстве.
Другие изменения включают в себя:
- Движение средств индивидуальной мобильности (разрешение, ограничение или запрет на перемещение) теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками.
- Пешеходы получают приоритет при совместном передвижении.
- Для пересечения дороги по пешеходному переходу владельцам такого транспорта необходимо будет спешиваться.
- На электросамокате можно ездить по правому краю дорог, но только лицам старше 14 лет и на дорогах с максимальной скоростью движения до 60 км/ч. Сам транспорт должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.
- Пользователи обычных самокатов и роликов по-прежнему приравниваются к пешеходам, нововведения их не затрагивают.
Кроме того, правительство также утвердило два новых дорожных знака – для зарядки электромобилей и о запрете автобусов. На изображении знака платной парковки к букве P добавится изображение монет, а на знаке парковки для инвалидов рядом с ней появится изображение инвалида-колясочника. Сами зоны платной парковки теперь будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми.
Нововведения также включают в себя полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности для повышения безопасности движения.
Минтранс и ГИБДД подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию средств индивидуальной мобильности больше года назад. Как писали «Ведомости» в июне, президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для них. По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.
Представители сервисов аренды самокатов Urent и Woosh сказали «Ведомостям», что новые правила в отношении СИМ не приведут к изменениям в работе организаций. Еще до внедрения особых правил для электросамокатов принадлежащие компаниям транспортные средства весили менее 35 кг и развивали скорость до 25 км/ч, заявили «Ведомостям» в Urent и Woosh.
«Частные самокаты, в отличие от шеринговых, могут иметь большую скорость и массу и при этом передвигаться по тротуарам», – добавил собеседник «Ведомостей» из Urent. По оценкам Whoosh, за первое полугодие 2022 г. в 69% инцидентов самокаты принадлежали физлицам, и только оставшиеся 31% – сервисам кикшеринга. При этом розничные продажи электросамокатов только в 2021 г. выросли втрое по сравнению с 2020 г. («Ведомости» писали об этом 23 июня 2021 г.).
Другие нововведения в ПДД, касающиеся электросамокатов, ранее обсуждались различными ведомствами. В 2020 г. Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч. В мае 2022 г. проект по ограничению скорости электросамокатов разрабатывал Минпромторг совместно с ФГУП НАМИ и дептрансом Москвы, писал «Коммерсантъ». Предполагалось, что все ввозимые в Россию электросамокаты, моноколеса и гироскутеры должны будут иметь предустановленный на уровне 25 км/ч ограничитель скорости, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения.
Позднее в центре Москвы ввели медленные зоны для электросамокатов. В них нельзя разгоняться быстрее 15 км/ч. В Сочи скоростное ограничение еще строже – с июня 2022 г. передвигаться на СИМ можно только на скорости до 10 км/ч, а на набережных – запрещено вовсе.
В июне 2021 г. президентский Совет по правам человека предлагал ввести для электросамокатов номера, ОСАГО и распространить другие общие для транспорта правила. А в сентябре 2022 г. Минтранс хотел запретить россиянам, использующим самокаты, моноколеса и гироскутеры, пересекать дороги по пешеходным переходам.
Введение законодательных ограничений для СИМ поддерживали граждане. В 2021 г. 49% респондентов портала Superjob высказались за поправки в ПДД. При этом доля россиян, пользовавшихся электросамокатами в 2021 г., составила 23%, следует из исследования аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности». В 2022 г. эта доля может достичь 40%, отмечалось в нем.
По мнению руководителя транспортных проектов фонда «Сколково» Кирилла Жанайдарова, нововведения в ПДД выглядят разумно. «Статус СИМ прежде всего накладывает на пользователей электросамокатов ответственность. Например, в случае любой аварии с участием пешехода виноват будет владелец СИМ», – поясняет эксперт. С ним соглашается координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, добавляя, что при нарушении ПДД владельцем СИМ от ответственности может быть освобожден водитель автомобиля, чего не было ранее.
Тем не менее, как отмечает Шкуматов, фиксировать скоростные нарушения на электросамокатах сейчас невозможно. «У СИМ нет номерного знака, по которому его можно идентифицировать», – объясняет автоэксперт. Но по мере наработки юридической практики правила в отношении СИМ будут дополняться, уверен Шкуматов.
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