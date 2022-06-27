Правительство попросили ограничить скорость самокатов

Правительство попросили ограничить скорость самокатовВ СПЧ считают, что московские правила должны действовать на федеральном уровне
Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит в правительство запрос с просьбой ускорить принятие проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для средств индивидуальной мобильности (СИМ), т. е. самокатов, моноколес и гироскутеров. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов. Этот вопрос комиссия 27 июня обсуждала с представителями МВД и московского дептранса.
На сегодняшний день юридический статус электросамокатов не определен, человек на нем считается пешеходом. Минтранс и ГИБДД больше года назад подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию «средств индивидуальной мобильности». «Проблема его принятия исключительно бюрократического характера: ПДД попали под механизм регуляторной гильотины и внесение поправок в них возможно только путем переиздания ПДД целиком, а это процесс не быстрый и не простой», – сказал на заседании комиссии начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
По его словам, сейчас правительство ищет возможность регламентировать движение СИМов без перевыпуска ПДД.
Проект поправок ПДД подразумевает выделение СИМов в отдельную категорию. Они также вводят для пользователей СИМов запрет разгоняться быстрее 25 км/ч.
ГОСТ разрабатывала мэрия Москвы и передала для адаптации к федеральному законодательству в Минпромторг, он предполагает, что все ввозимые в Россию СИМы должны будут иметь установленный производителем ограничитель скорости в 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, систему спутникового слежения. Подобные нормы уже внедряют шеринговые средства. «Вопреки известному заблуждению на арендованные СИМы приходится только десятая часть ДТП», – пояснил Митрошин. То есть разогнаться на арендованном самокате не получится, а быстрая езда характерна именно для владельцев самокатов.
Разрабатываемый проект ГОСТа Митрошин назвал «достаточно сырым», но выразил надежду, что в ближайшее время он будет доработан. Представитель Минтранса в заседании СПЧ не участвовал, «Ведомости» направили в министерство запрос.
Проект также подразумевает необходимость пересекать пешеходный переход спешившись, за нарушение – штраф в 800 руб. Аналогичные правила действуют для велосипедистов.
По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМов (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМами, 704 человека были ранены и получили травмы. Митрошин отметил «высокую латентность» происшествий такого вида: например, если они происходят не на улично-дорожной сети, а в парке, то такие происшествия не попадают в статистику ГИБДД.
«Прокатные самокаты имеют вес 14–16 кг, мощность – 300–350 Вт, что по действующей редакции ПДД соответствует мопеду», – отметил глава СПЧ Валерий Фадеев. Митрошин объяснил, что если приравнять все СИМы свыше 250 Вт к мопедам, то помимо необходимости получать права для самоката это приведет лишь к росту травм: «Вся эта масса выйдет на проезжую часть, погибших тут же станет намного больше».
Для самоката критична не мощность двигателя (она регламентирует, какую нагрузку СИМ способен вынести, пассажира какого веса передвигать), а его скорость, сказал руководитель проектов шеринга в дептрансе Москвы Магомед Колгаев. В столице уже действует регулирование для сервисов шеринга, правила которых и взяты за основу для ГОСТа: скорость не превышает 25 км/ч, мощность двигателя – 250 Вт, установлен обязательный передний амортизатор для сглаживания покрытия, механическая система торможения, звонок, фонарь. Кроме того, электросамокаты запрограммированы на «медленные зоны», говорит Колгаев: на участках с высокой аварийностью, высокой пешеходной проходимостью скорость ограничивается на программном уровне до 15 км/ч, на некоторых вообще запрещено ездить на электросамокатах. В Москве 110 таких зон.
По словам Колгаева, в московских шерингах 30 000 электросамокатов, прогноз – 40 000 до конца года. С начала года пользователи совершили больше поездок, чем за весь 2021 год, – 8 млн.