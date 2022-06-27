Правительство попросили ограничить скорость самокатов

Для самоката критична не мощность двигателя (она регламентирует, какую нагрузку СИМ способен вынести, пассажира какого веса передвигать), а его скорость, сказал руководитель проектов шеринга в дептрансе Москвы Магомед Колгаев. В столице уже действует регулирование для сервисов шеринга, правила которых и взяты за основу для ГОСТа: скорость не превышает 25 км/ч, мощность двигателя – 250 Вт, установлен обязательный передний амортизатор для сглаживания покрытия, механическая система торможения, звонок, фонарь. Кроме того, электросамокаты запрограммированы на «медленные зоны», говорит Колгаев: на участках с высокой аварийностью, высокой пешеходной проходимостью скорость ограничивается на программном уровне до 15 км/ч, на некоторых вообще запрещено ездить на электросамокатах. В Москве 110 таких зон.