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Володин: кикшеринг должен нести ответственность за ДТП с электросамокатами

Ведомости

Компании, предоставляющие услуги проката, должны нести ответственность за ДТП с участием электросамокатов, заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин заметил, что с открытием сезона проката электросамокатов в Госдуму стали поступать многочисленные обращения с жалобами «на лихачей». Нарушители правил дорожного движения (ПДД) значительно превышают скорость, ездят по двое, иногда – в нетрезвом виде.

«В результате в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе – со смертельным исходом», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что с 1 марта 2023 г. действуют ПДД для средств индивидуальной мобильности, однако «ответственности за их нарушение нет». По его словам, в регионах попросили внести соответствующие изменения в КоАП, «чтобы на улицах стало безопаснее».

В настоящее время у компаний, которые предоставляют услуги проката, есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им нужно сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД и не было жертв, заключил Володин.

6 апреля ТАСС сообщил, что в России может появиться обязательный государственный реестр, куда будут включаться электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Концепция соответствующего законопроекта обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ.

Нововведения предполагают создание реестра для обеспечения контроля за соблюдением ПДД водителями электросамокатов, а также в целях «дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учета и управления движением СИМ». Учитывать будут все средства индивидуальной мобильности, кроме подпадающих под понятие «товар».

В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 г. С этого времени владельцы электросамокатов должны будут поставить СИМ на учет через оператора реестра на портале госуслуг. Сделать это необходимо в течение 10 дней после приобретения прав на самокат. В реестре, как предполагает законопроект, будут указаны сведения о самом средстве, в том числе марка и модель, идентификационный номер, год выпуска, а также данные о владельце электросамоката: имя, дата и место рождения, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес прописки или места пребывания. После постановки на учет СИМ будет присваиваться учетный номер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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