В Госдуме выступили против запрета на электросамокаты по примеру Парижа

В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.