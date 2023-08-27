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Общество

В Госдуме выступили против запрета на электросамокаты по примеру Парижа

Ведомости

Регулировать использование электросамокатов следует через создание необходимой инфраструктуры и разработку правил обращения с ними, а не через запреты, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Решение проблемы самокатов лежит в плоскости инфраструктуры и четких правил. Запреты – не выход», – написал он, подчеркнув необходимость введения штрафов при нарушении установленных правил.

Ранее 27 августа французские СМИ сообщили, что использование электросамокатов будет запрещено в Париже с 1 сентября. Решение было принято по итогам организованного мэрией референдума, явка на котором составила 10%. Такое решение поддержала сенатор Елена Афанасьева.

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«За парижан решили всего 10% голосовавших. Не очень смахивает на демократию. Впрочем, сторонники СИМ [средств индивидуальной мобильности] не пришли», – отметил Попов.

Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. Сейчас Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). 

В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.

Ранее по теме: Собянин исключил запрет электросамокатов в Москве

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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