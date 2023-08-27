В Госдуме выступили против запрета на электросамокаты по примеру Парижа
Регулировать использование электросамокатов следует через создание необходимой инфраструктуры и разработку правил обращения с ними, а не через запреты, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов в своем Telegram-канале.
«Решение проблемы самокатов лежит в плоскости инфраструктуры и четких правил. Запреты – не выход», – написал он, подчеркнув необходимость введения штрафов при нарушении установленных правил.
Ранее 27 августа французские СМИ сообщили, что использование электросамокатов будет запрещено в Париже с 1 сентября. Решение было принято по итогам организованного мэрией референдума, явка на котором составила 10%. Такое решение поддержала сенатор Елена Афанасьева.
«За парижан решили всего 10% голосовавших. Не очень смахивает на демократию. Впрочем, сторонники СИМ [средств индивидуальной мобильности] не пришли», – отметил Попов.
Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. Сейчас Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.
Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.