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Общество

В Париже с 1 сентября запретят электросамокаты

Ведомости

Электросамокаты исчезнут с улиц Парижа с 1 сентября, поскольку власти города решили не продлевать контракты с тремя операторами, предоставляющими услуги по аренде этого транспорта. Париж таким образом станет первой европейской столицей, где запрещены электросамокаты, пишет RTBF.

По данным телеканала, три компании теперь должны убрать из города все имеющиеся в наличии самокаты до 31 августа. Это решение стало результатом организованного мэрией референдума, на котором против электросамокатов самообслуживания высказались 103 084 человека (89%). При этом голосование, по данным телеканала, операторы раскритиковали из-за низкой явки на референдум – на него пришли всего 7,46% горожан. Сервисы заявили, что опрос охватил бы большее количество участников, если бы методы голосования изменили. В частности, предлагалось расширить количество избирательных участков и использовать электронное голосование.

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По итогам 2022 г. в Париже жители и гости города совершили 400 000 поездок на электросамокатах, говорится в статье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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