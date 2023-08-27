В Париже с 1 сентября запретят электросамокаты

По данным телеканала, три компании теперь должны убрать из города все имеющиеся в наличии самокаты до 31 августа. Это решение стало результатом организованного мэрией референдума, на котором против электросамокатов самообслуживания высказались 103 084 человека (89%). При этом голосование, по данным телеканала, операторы раскритиковали из-за низкой явки на референдум – на него пришли всего 7,46% горожан. Сервисы заявили, что опрос охватил бы большее количество участников, если бы методы голосования изменили. В частности, предлагалось расширить количество избирательных участков и использовать электронное голосование.