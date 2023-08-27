В Париже с 1 сентября запретят электросамокаты
Электросамокаты исчезнут с улиц Парижа с 1 сентября, поскольку власти города решили не продлевать контракты с тремя операторами, предоставляющими услуги по аренде этого транспорта. Париж таким образом станет первой европейской столицей, где запрещены электросамокаты, пишет RTBF.
По данным телеканала, три компании теперь должны убрать из города все имеющиеся в наличии самокаты до 31 августа. Это решение стало результатом организованного мэрией референдума, на котором против электросамокатов самообслуживания высказались 103 084 человека (89%). При этом голосование, по данным телеканала, операторы раскритиковали из-за низкой явки на референдум – на него пришли всего 7,46% горожан. Сервисы заявили, что опрос охватил бы большее количество участников, если бы методы голосования изменили. В частности, предлагалось расширить количество избирательных участков и использовать электронное голосование.
По итогам 2022 г. в Париже жители и гости города совершили 400 000 поездок на электросамокатах, говорится в статье.