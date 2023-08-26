В Москве задержали подростка, сбившего на электросамокате ребенка
Водитель электросамоката, сбивший ребенка в Москве, задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«Сотрудниками полиции Юго-Западного округа г. Москвы задержан водитель самоката, допустивший наезд на пятилетнего ребенка», – говорится в сообщении.
Уточняется, что водителем электросамоката оказался несовершеннолетний житель Москвы. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В столичной прокуратуре отметили, что задержанному 17 лет, он проживает в Южном Бутове.
26 августа молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего мальчика в Южном Бутове, а затем скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали. В прокуратуре Москвы сообщили о проведении проверки по факту инцидента.
Ведомство также опубликовало видеозапись с камер наблюдения. На кадрах водитель электросамоката едет прямо и сбивает мальчика, идущего навстречу. Молодого человека останавливают прохожие, после чего тот подбегает к пострадавшему ребенку. На этом видеозапись прерывается.