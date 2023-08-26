В Москве задержали подростка, сбившего на электросамокате ребенка

Ведомство также опубликовало видеозапись с камер наблюдения. На кадрах водитель электросамоката едет прямо и сбивает мальчика, идущего навстречу. Молодого человека останавливают прохожие, после чего тот подбегает к пострадавшему ребенку. На этом видеозапись прерывается.