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В Москве задержали подростка, сбившего на электросамокате ребенка

Ведомости

Водитель электросамоката, сбивший ребенка в Москве, задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками полиции Юго-Западного округа г. Москвы задержан водитель самоката, допустивший наезд на пятилетнего ребенка», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что водителем электросамоката оказался несовершеннолетний житель Москвы. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В столичной прокуратуре отметили, что задержанному 17 лет, он проживает в Южном Бутове.

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26 августа молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего мальчика в Южном Бутове, а затем скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали. В прокуратуре Москвы сообщили о проведении проверки по факту инцидента.

Ведомство также опубликовало видеозапись с камер наблюдения. На кадрах водитель электросамоката едет прямо и сбивает мальчика, идущего навстречу. Молодого человека останавливают прохожие, после чего тот подбегает к пострадавшему ребенку. На этом видеозапись прерывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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