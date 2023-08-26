Прокуратура сообщила о ДТП с электросамокатом на юго-западе Москвы

В июле в МВД России сообщили, что в 2023 г. число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло более чем на 56%. Как выяснил Superjob, 59% россиян поддерживают идею запретить пользоваться электросамокатами лицам до 18 лет, а также ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.