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Общество

Прокуратура сообщила о ДТП с электросамокатом на юго-западе Москвы

Ведомости

В Южном Бутово молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ребенок госпитализирован. Его состояние не уточняется. Ведомство также опубликовало видеозапись с камер наблюдения. На кадрах мужчина на самокате едет прямо и сбивает мальчика, идущего навстречу. Водителя электросамоката останавливают прохожие, после чего тот подбегает к пострадавшему ребенку. На этом видеозапись прерывается.

Произошедшее взяла на контроль Зюзинская межрайонная прокуратура, уточнили в столичной прокуратуре. По факту инцидента проводится проверка.

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В июле в МВД России сообщили, что в 2023 г. число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло более чем на 56%. Как выяснил Superjob, 59% россиян поддерживают идею запретить пользоваться электросамокатами лицам до 18 лет, а также ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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