Прокуратура сообщила о ДТП с электросамокатом на юго-западе Москвы
В Южном Бутово молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается», – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что ребенок госпитализирован. Его состояние не уточняется. Ведомство также опубликовало видеозапись с камер наблюдения. На кадрах мужчина на самокате едет прямо и сбивает мальчика, идущего навстречу. Водителя электросамоката останавливают прохожие, после чего тот подбегает к пострадавшему ребенку. На этом видеозапись прерывается.
Произошедшее взяла на контроль Зюзинская межрайонная прокуратура, уточнили в столичной прокуратуре. По факту инцидента проводится проверка.
В июле в МВД России сообщили, что в 2023 г. число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло более чем на 56%. Как выяснил Superjob, 59% россиян поддерживают идею запретить пользоваться электросамокатами лицам до 18 лет, а также ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.