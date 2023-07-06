В России выросло число аварий с электросамокатами более чем на 56%

При этом Черников считает, что вводить права для тех, кто управляет электросамокатами и другими СИМ, пока рано. Он напомнил, что, согласно международной практике, для такого транспорта права не выдаются. Однако в России, считает глава ГИБДД, можно отнести СИМ с высокими динамическими характеристиками к категории мопедов.