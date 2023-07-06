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Общество

В России выросло число аварий с электросамокатами более чем на 56%

Ведомости

Число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло более чем на 56%. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%», – сказал он (цитата по ТАСС).

При этом Черников считает, что вводить права для тех, кто управляет электросамокатами и другими СИМ, пока рано. Он напомнил, что, согласно международной практике, для такого транспорта права не выдаются. Однако в России, считает глава ГИБДД, можно отнести СИМ с высокими динамическими характеристиками к категории мопедов.

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Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. Сейчас Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Источник в ведомстве сообщил «Известиям», что передвигающихся на СИМ будут считать за полноценных участников дорожного движения, как водителей и пешеходов.

Также в конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.

Член конституционного комитета Совета Федерации, сенатор от Амурской области Артем Шейкин и вовсе призвал мэра Москвы Сергея Собянина ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена до 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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