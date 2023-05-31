В Москве в 176 ДТП с электросамокатами ранено 182 человека в 2022 году

В Москве в 176 ДТП с электросамокатами ранено 182 человека в 2022 годуВ СК и Госдуме указывают на высокие показатели аварийности с их участием
По итогам 2022 г. в Москве зарегистрировано 176 дорожно-транспортных происшествий с участием электрических транспортных средств малой мощности, в которых два человека погибли и 182 получили ранения, подсчитали в ГУВД Москвы по просьбе «Ведомостей».
С начала 2023 г. в Москве произошло 60 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пострадали 63 человека, погибших нет. Основными нарушениями водителей электросамокатов и других СИМ, которые привели к ДТП, стало нарушение правил проезда пешеходного перехода и непредоставление преимущества в движении пешеходу, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
На статистике ДТП с участием СИМ основывается письмо депутата Госдумы Александра Якубовского («Единая Россия») в Минтранс и МВД, в котором он предлагает запретить передвижение на электросамокатах на пешеходных улицах и лицам до 18 лет (или проводить их аттестацию на предмет знаний ПДД с 14 лет), а также ограничить их скорость до 15 км/ч. Якубовский утверждает, что число ДТП с участием электросамокатов и других СИМ увеличивается ежегодно. Так, по его словам, в 2019 г. в России произошло 147 таких аварий, а в 2022 г. – уже 976. Источник данных в письме не указан.
«Ведомости» ознакомились с содержанием этого документа. Речь в нем идет об ограничениях исключительно для прокатных (кикшеринговых) электросамокатов. Якубовский считает, что они представляют «особую опасность», хотя их скорость программно ограничена 25 км/ч. Даже при столкновении на такой скорости сила удара превышает силу тяжести тела в шесть-семь раз, указывает депутат. Ограничения он предлагает распространить и на средства индивидуальной мобильности (СИМ) курьеров служб доставки.
Идею подобных ограничений поддержал Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Он считает, что предлагаемые изменения позволят «значительно уменьшить количество происшествий» с использованием СИМ, сообщили в пресс-службе ведомства.
В России работает около 40 компаний, сдающих электросамокаты в поминутную аренду более чем в 170 городах. Три ключевых оператора в этом сегменте – «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент», их совокупная доля в 2022 г. составила почти 94%. По данным дептранса Москвы на середину мая, с начала сезона самокаты арендовали 6,8 млн раз. К концу 2023 г. количество поездок на электросамокатах может составить порядка 50 млн, писали «Ведомости».
Половинчатым решением называет предлагаемые меры председатель движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. По его мнению, электросамокаты мощностью свыше 250 Вт должны быть приравнены к мопедам, которые являются механическим транспортным средством. Это в большей степени отвечает характеристикам электросамокатов и повышает ответственность их водителей – в том числе, в случае гибели людей. Для водителя мопеда наказание составляет до пяти лет лишения свободы, для водителей немеханических транспортных средств – до двух лет.
«Последствия столкновения определяются скоростью самоката и общей массой, в том числе весом человека за рулем. Краш-тесты показывают, что столкновение самоката на скорости 20 км/ч и пешехода приводит к травмам на гране со смертельным исходом. На скорости 15 км/ч столкновение также способно нанести тяжкий вред здоровью», – сказал «Ведомостям» Соколов. При этом контролировать скорость невозможно – из-за отсутствия спидометра, уверен он.
Во всем мире электросамокаты допускаются для проезда совместно с пешеходами только со скоростью пешехода – максимум 6 км/ч, больше – уже опасно, считает собеседник. «Тротуары, пешеходные дорожки, дворовая территория – зона для пешеходов. Для электросамокатов надо делать велодорожки, отделенные от проезжей части и пешеходной зоны», – отметил Соколов.
«Некоторые предлагаемые правила фактически уже применяются в нашем сервисе. Например, с 2019 г. у Whoosh возрастное ограничение 18 лет. Когда мы выявляем нарушение, мы блокируем аккаунт», – сообщила «Ведомостям» директор по коммуникациям шерингового сервиса Whoosh Юлия Камойлик.
Сервис дополнительно ограничивает скорость водителей своих устройств в так называемых медленных зонах — при попадании координат самоката в эту зону ограничение скорости снижается с программно ограниченных 25 км/ч до 15 км/ч. «Быстрее самокат не едет. Это как раз зоны совмещения движения с плотным трафиком пешеходов: парки, детские площадки, площади, территории вокруг станций метро и т.д.», – говорит Камойлик.
По ее словам, 77% поездок пользователей сервиса приходятся на транспортные, а не прогулочные маршруты. Самокатами пользуются для решения транспортных задач, обычно в дополнение к общественному транспорту: метро, автобусам, электричкам, отмечает собеседник «Ведомостей».
В компании, как и в «Союзе пешеходов», выступают за развитие инфраструктуры - велополос и велодорожек, а также обучение горожан правилам ПДД. «Существенная доля аварий происходит на пешеходном переходе. Как по вине автомобилистов, так по вине водителя самоката. Тотальное соблюдение простого правила — сойти с самоката при переходе дороги, чтобы водитель заметил, действительно повлияет на снижение аварий с тяжелыми травмами», – сказала Камойлик.
Она отметила, что по данным Научного центра БДД МВД России около 70% инцидентов с электросамокатами за 2022 г. приходилось именно на частные устройства, а не на кикшеринг.
1 марта вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства с двигателями малой мощности получили особый статус – средств индивидуальной мобильности. На обычные самокаты и роликовые коньки этот статус не распространяется. Граждане, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.
Согласно действующим правилам, ограничение скорости для электросамокатов составляет 25 км/ч. Если масса СИМ не превышает 35 кг, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, где приоритет отдается пешеходам, отмечалось в сообщении МВД.
На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части. Но делать это можно только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. Такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета.
Дети до семи лет могут передвигаться на СИМ в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Детям от семи до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов, и присутствие взрослых необязательно.