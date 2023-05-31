В Москве в 176 ДТП с электросамокатами ранено 182 человека в 2022 году

На статистике ДТП с участием СИМ основывается письмо депутата Госдумы Александра Якубовского («Единая Россия») в Минтранс и МВД, в котором он предлагает запретить передвижение на электросамокатах на пешеходных улицах и лицам до 18 лет (или проводить их аттестацию на предмет знаний ПДД с 14 лет), а также ограничить их скорость до 15 км/ч. Якубовский утверждает, что число ДТП с участием электросамокатов и других СИМ увеличивается ежегодно. Так, по его словам, в 2019 г. в России произошло 147 таких аварий, а в 2022 г. – уже 976. Источник данных в письме не указан.