В России образовался избыток электросамокатов

В целом за первое полугодие 2022 г. было ввезено около 280 000 электросамокатов, следует из данных компании. Это количество сопоставимо с показателями первого полугодия 2021 г. Во втором полугодии объем ввоза устройств заметно меньше – 45 000 шт. Это объясняется тем, что электросамокаты – это сезонный товар, который активно завозится в первой половине года и реализуется в основном весной и летом, объясняет представитель «F+ tech-Марвел».