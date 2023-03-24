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В России образовался избыток электросамокатов

В 2022 г. дистрибуторы закупили слишком много устройств и не сумели их распродать
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Дистрибуторы ввезли в Россию в 2022 г. 325 000 электросамокатов на 10,9 млрд руб., подсчитали аналитики «F+ tech-Марвел». При этом продана в рознице была только половина устройств – 160 000 электросамокатов на 3,5 млрд руб.

В целом за первое полугодие 2022 г. было ввезено около 280 000 электросамокатов, следует из данных компании. Это количество сопоставимо с показателями первого полугодия 2021 г. Во втором полугодии объем ввоза устройств заметно меньше – 45 000 шт. Это объясняется тем, что электросамокаты – это сезонный товар, который активно завозится в первой половине года и реализуется в основном весной и летом, объясняет представитель «F+ tech-Марвел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных