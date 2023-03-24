В России образовался избыток электросамокатов

В России образовался избыток электросамокатовВ 2022 г. дистрибуторы закупили слишком много устройств и не сумели их распродать
Дистрибуторы ввезли в Россию в 2022 г. 325 000 электросамокатов на 10,9 млрд руб., подсчитали аналитики «F+ tech-Марвел». При этом продана в рознице была только половина устройств – 160 000 электросамокатов на 3,5 млрд руб.
В целом за первое полугодие 2022 г. было ввезено около 280 000 электросамокатов, следует из данных компании. Это количество сопоставимо с показателями первого полугодия 2021 г. Во втором полугодии объем ввоза устройств заметно меньше – 45 000 шт. Это объясняется тем, что электросамокаты – это сезонный товар, который активно завозится в первой половине года и реализуется в основном весной и летом, объясняет представитель «F+ tech-Марвел».
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