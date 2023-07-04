«Известия» узнали о планах Минтранса установить штрафы для водителей электросамокатов

С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие аналогичные транспортные средства получили статус СИМ. После утверждения новых правил в кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч. При этом на СИМ можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если масса транспортного средства не превышает 35 кг.