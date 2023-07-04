«Известия» узнали о планах Минтранса установить штрафы для водителей электросамокатов
Минтранс планирует включить в КоАП положения, предусматривающие штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму.
В документе говорится, что Минтранс «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ (средства индивидуальной мобильности)».
Сейчас водителям электросамокатов выписывают штрафы по ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП, уточняли ранее в МВД. Максимальная сумма штрафа по обеим статьям составляет 1500 руб. «Известия» указывают на расплывчатость формулировки первой статьи: наказание предусмотрено для велосипедистов и «других лиц, непосредственно участвующих в процессе дорожного движения». Это позволяет водителям электросамокатов уклоняться от штрафов, отмечает издание.
Источник в Минтрансе сообщил газете, что, согласно поправкам, передвигающихся на СИМ будут считать за полноценных участников дорожного движения, как водителей и пешеходов.
В одном из крупнейших сервисов кикшеринга Whoosh поддержали ввод штрафов для водителей электросамокатов. В компании сочли это естественным шагом после включения СИМ и его статуса в ПДД.
С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие аналогичные транспортные средства получили статус СИМ. После утверждения новых правил в кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч. При этом на СИМ можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если масса транспортного средства не превышает 35 кг.