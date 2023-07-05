В Совфеде предложили ограничить скорость самокатов в Москве до 10 км/ч
Член конституционного комитета Совета Федерации, сенатор от Амурской области Артем Шейкин направил письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина с предложением ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч, пишут «РИА Новости».
«Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час», – написал он.
Шейкин отметил, что скорость, которую могут развивать электросамокаты сейчас, представляет угрозу безопасному передвижению по пешеходным тротуарам. По его словам, на необходимость ограничить скорость самокатов указывает множество ДТП.
31 мая газета «Известия» сообщила, что депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал эту идею, отметив, что ее реализация приведет к снижению количества ДТП с использованием самокатов.
С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). После утверждения новых правил в кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч, а также что на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если его масса не превышает 35 кг.