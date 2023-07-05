В Совфеде предложили ограничить скорость самокатов в Москве до 10 км/ч

31 мая газета «Известия» сообщила, что депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал эту идею, отметив, что ее реализация приведет к снижению количества ДТП с использованием самокатов.