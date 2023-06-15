Собянин исключил запрет электросамокатов в Москве

Собянин допустил, что для решения проблемы аварийности можно было бы попросить председателя правления Сбербанка Германа Грефа воспользоваться искусственным интеллектом (ИИ). По словам мэра, технология сможет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость для передвижения. Также Собянин напомнил, что о нарушителях на электросамокатах можно сообщать через приложение «Помощник Москвы».