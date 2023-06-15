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Собянин исключил запрет электросамокатов в Москве

Ведомости

Власти Москвы не планируют запрещать езду на электросамокатах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Будем бороться, будем бороться, но не запрещать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Собянин допустил, что для решения проблемы аварийности можно было бы попросить председателя правления Сбербанка Германа Грефа воспользоваться искусственным интеллектом (ИИ). По словам мэра, технология сможет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость для передвижения. Также Собянин напомнил, что о нарушителях на электросамокатах можно сообщать через приложение «Помощник Москвы».

5 июня Superjob представил результаты исследования, согласно которым больше половины россиян (59%) поддерживают идею запретить пользоваться электросамокатами лицам до 18 лет, а также ограничить скорость прокатных электросамокатов 15 км/ч. При этом 17% респондентов назвали эти ограничения слишком жестокими, еще 9% – недостаточно жестокими. 

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31 мая стало известно, что депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. 

С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили статус СИМ. В кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч, на нем можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных