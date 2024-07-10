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Госдума 10 июля рассмотрит проект о штрафах для водителей электросамокатов

Ведомости

Депутаты Государственной думы 10 июля рассмотрят в первом чтении законопроект об установлении «высоких штрафов» за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Самокатчиков предлагается штрафовать за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам. Санкции также будут применяться за оставление места ДТП, управление самокатом в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования.

Спикер Госдумы напомнил, что правила дорожного движения для электросамокатов действуют с марта 2023 г., но ответственности за их нарушение предусмотрено не было. По словам Володина, с начала 2024 г. количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности в два с половиной раза превысило показатель аналогичного периода предыдущего года. В частности, есть смертельные исходы.

Законопроект о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде, был внесен в Госдуму в середине апреля. Отмечалось, что штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.

В конце апреля департамент транспорта Москвы сообщал, что с начала сезона пользователи самокатов получили порядка 15 000 штрафов. Еще 7000 аккаунтов были заблокированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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