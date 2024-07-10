Госдума 10 июля рассмотрит проект о штрафах для водителей электросамокатов

Законопроект о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде, был внесен в Госдуму в середине апреля. Отмечалось, что штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.