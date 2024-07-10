Госдума 10 июля рассмотрит проект о штрафах для водителей электросамокатов
Депутаты Государственной думы 10 июля рассмотрят в первом чтении законопроект об установлении «высоких штрафов» за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Самокатчиков предлагается штрафовать за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам. Санкции также будут применяться за оставление места ДТП, управление самокатом в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования.
Спикер Госдумы напомнил, что правила дорожного движения для электросамокатов действуют с марта 2023 г., но ответственности за их нарушение предусмотрено не было. По словам Володина, с начала 2024 г. количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности в два с половиной раза превысило показатель аналогичного периода предыдущего года. В частности, есть смертельные исходы.
Законопроект о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде, был внесен в Госдуму в середине апреля. Отмечалось, что штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.
В конце апреля департамент транспорта Москвы сообщал, что с начала сезона пользователи самокатов получили порядка 15 000 штрафов. Еще 7000 аккаунтов были заблокированы.