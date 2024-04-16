В Госдуму внесли проект о штрафах для пользователей электросамокатов
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде. Об этом ТАСС сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. На момент публикации документ не был размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Шейкин сообщил, что внес вместе с главой комитета Андреем Клишасом и сенаторами Ириной Рукавишниковой и Владимиром Полетаевым. В качестве основных мер ответственности сенатор назвал штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования – до 30 000 руб. Превышение скорости будет наказываться штрафом до 5000 руб., а штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек составит до 3000 руб. За перевозку детей сенаторы предлагают штрафовать на сумму до 5000 руб., такая же санкция будет действовать за оставление водителем средства индивидуальной мобильности (СИМ) места ДТП.
Количество аварий с участием СИМ неуклонно растет, заявил Шейкин. В 2022 г. произошло более 900 ДТП, а в прошлом году зафиксировали более 3000 происшествий. Без принятия срочных мер ситуация, по мнению сенатора, будет ухудшаться, а принятие законопроекта приведет к «значительному сокращению» количества аварий с участием СИМ.
Компании, предоставляющие услуги проката, должны нести ответственность за ДТП с участием электросамокатов, заявил ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
В Москве и других городах фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом, указывал он. Володин напомнил, что с 1 марта 2023 г. действуют ПДД для средств индивидуальной мобильности, однако «ответственности за их нарушение нет». По его словам, в регионах попросили внести соответствующие изменения в КоАП, «чтобы на улицах стало безопаснее».