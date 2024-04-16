В Госдуму внесли проект о штрафах для пользователей электросамокатов

Шейкин сообщил, что внес вместе с главой комитета Андреем Клишасом и сенаторами Ириной Рукавишниковой и Владимиром Полетаевым. В качестве основных мер ответственности сенатор назвал штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования – до 30 000 руб. Превышение скорости будет наказываться штрафом до 5000 руб., а штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек составит до 3000 руб. За перевозку детей сенаторы предлагают штрафовать на сумму до 5000 руб., такая же санкция будет действовать за оставление водителем средства индивидуальной мобильности (СИМ) места ДТП.