Володин запустил опрос о запрете езды на электросамокатах по улицам
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался мнением граждан насчет полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам. Соответствующий опрос он запустил в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что депутаты нижней палаты приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы для водителей электросамокатов.
«В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» – спросил спикер Госдумы, предложив подписчикам варианты «да», «нет» и «все равно».
Законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов был принят депутатами Госдумы в первом чтении 10 июля. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.
Володин подчеркивал, что с марта 2023 г. действуют правила дорожного движения для электросамокатов, но ответственности за их нарушение предусмотрено не было.