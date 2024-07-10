Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для электросамокатчиков

По словам Володина, с начала 2024 г. количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности в два с половиной раза превысило показатель аналогичного периода предыдущего года. Сенатор Шейкин отмечал, что в 2022 г. произошло более 900 ДТП с участием самокатов, а в прошлом году зафиксировали более 3000 происшествий.