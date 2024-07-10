Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для электросамокатчиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для электросамокатчиковПри принятии документа штрафы будут доходить до 30 000 рублей
Законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов принят депутатами Госдумы в первом чтении, следует из думской электронной базы.
Предполагается, что штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.
Законопроект о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде, был внесен в Госдуму в середине апреля. Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев, Ирина Рукавишникова, Артем Шейкин.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что правила дорожного движения для электросамокатов действуют с марта 2023 г., но ответственности за их нарушение предусмотрено не было.
По словам Володина, с начала 2024 г. количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности в два с половиной раза превысило показатель аналогичного периода предыдущего года. Сенатор Шейкин отмечал, что в 2022 г. произошло более 900 ДТП с участием самокатов, а в прошлом году зафиксировали более 3000 происшествий.